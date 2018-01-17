بعد الترويج لمنتج شاي مخالف.. ” الغذاء والدواء ” تتوعد للعطارة
استجابت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، مع بلاغ أحد رواد التواصل الاجتماعي، حول إعلان لمنتج شاي.
وقال معرف مدعي الشاي في الإعلان: ” إنه مرخص بالمملكة وله تصريح ببيعه ومستخرج من الطبيعة ولا يوجد بها أية إضافات صناعية ومعروف بنتائجه الجيدة ” .
وردت هيئة الغذاء والدواء بقولها، ” إن الإعلان مخالف والادعاءات غير صحيحة، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، دعا جميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي إعلان لدواء أو مكمل غذائي يحمل ادعاءات طبية؛ ليتم التحقق من مدى صحتها.
abdul[ عدد التعليقات: 820 ] نشر منذ 2 ساعتين
عندي هنا اعلان لشاي مفيد جدا. الا وهو شاي قشر البصل. بعدما تقشر /ين البصل احتفظ / ي بالقشر لغسلها وغليها لاحقا لتُشرب مثل الشاي. فوائد كثيرة من هذا الشاي لا توجد حتي في البصل نفسه. وفي نفس السياق هناك فوائد جمة لشرب شاي قشرة الثوم وقشرة الليمون وقشرة الرمان وقشور فواكه وخضروات اخري يطول ذكرها هنا.
ابتكار غذاء[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة
اغذيه جديده هل ترى النور سددوا وقاربوا من خلال المسميات مثلا موز ولوز احرفها متشابهه قد ينتج غذاء فعال ولذيذ ورايع ايضا موز وجوز جوز ولوز وايضا الثلاثه موز ولوز وجوز وهكذا مثلا فلفل كركم وهكذا والفاكه مع المكسرات بعض الفاكهه مع المكسرات