بعد الترويج لمنتج شاي مخالف.. ” الغذاء والدواء ” تتوعد للعطارة

عادل الحربي(صدى):

استجابت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، مع بلاغ أحد رواد التواصل الاجتماعي، حول إعلان لمنتج شاي.

وقال معرف مدعي الشاي في الإعلان: ” إنه مرخص بالمملكة وله تصريح ببيعه ومستخرج من الطبيعة ولا يوجد بها أية إضافات صناعية ومعروف بنتائجه الجيدة ” .

وردت هيئة الغذاء والدواء بقولها، ” إن الإعلان مخالف والادعاءات غير صحيحة، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، دعا جميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي إعلان لدواء أو مكمل غذائي يحمل ادعاءات طبية؛ ليتم التحقق من مدى صحتها.