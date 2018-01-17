بابلو أيمار يعود لكرة القدم وهو في عمر الـ 38 عامًا

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي السابق بابلو أيمار لكرة القدم الاحترافية وهو في عمر الـ38 عامًا، سيعود ليخوض مباراة مع شقيقه أندريس أيمار بقميص فريق إستوديانتس دي ريو كوارتو.

وأضافت المصار أن أيمارسيلعب بين صفوف الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني، في إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الأرجنتين أمام سبورتيفو بيلغرانو.

وقال أيمار الذي لعب لصالح فالنسيا وريال ساراغوسا في إسبانيا: المدرب ساعدني من أجل تحقيق هذا الأمر واللعب مع شقيقي، لدي فرصة لألعب قليلاً وأود أن انتهز هذه الفرصة، إن اللعب مع شقيقي مصدر سعادة لي.

وأضاف أيمار الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 وألمانيا 2006: “ ستكون على الأرجح آخر مباراة لي وحفلة وداعي، ومن الجيد أنها لن تكون ودية، كان هذا ما ينقصني، اللعب من أجل شيء ما.. لا يمكن العيش بدون تحدي.