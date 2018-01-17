أكيورا RDX 2019 المعدلة التصميم تظهر في أول صور لها

متابعات(صدى):

كشفت أكيورا عن موديل RDX 2019 الجديد في معرض ديترويت للسيارات 2019 وقدمت الشركة أولى الصور للسيارة قبل المعرض على اليوتيوب وقد اكتملت السيارة بنسبة تبلغ 99% تقريباً. وستبدأ مبيعات السيارة في وقت لاحق في 2019 والاختلافات عن السابق تظهر في المرايا الخارجية والصادم الخلفي والنصف السفلي من مقدمة السيارة فيما يبدو كل شيء آخر في السيارة طبيعي.

وتأتي السيارة في جيلها الجديد باعادة تصيم تجعلها أكثر جرأة, مع تصميم أكثر رياضية وجسم أكثر نحتاً مع تفاصيل مميزة كما في لكزس RX ومازدا CX-5 وشيفروليه بولت مع غطاء محرك عضلي . وتأتي السيارة في الداخل بعناصر أكثر رياضية وعصرية تشمل عجلة قيادة بتصميم جديد وكونسول أعلى من السابق وشاشة للنظام الترفيهي يتم التحكم فيها بوحدة للمس.

وستأتي السيارة بمحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني وهو محرك رباعي الاسطوانات مستعار من هوندا أكورد 2.0T بقوة 252 حصان وعزم دوران 369 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات، فيما ستنضم نسخة أخرى هايبرد للسيارة.