” البيئة ” تعلن إصابة واحده بإنفلونزا الطيور H5N8 في القطيف

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في انفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل إصابة واحدة جديدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في القطيف .

وبينت الوزارة أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3418 عينة جمعت من كافة مناطق المملكة وتم التخلص من ١٣٦٥١ طير.

كما أوضحت الوزارة أن الغرفة المركزية للطوارئ تلقت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 14 بلاغ تم مباشرتها جميعاً، إضافة إلى 43 استفساراً حول المرض وأعراض إصابة الطيور به.

كما بينت الوزارة استمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في كافة مناطقة المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.