محافظ الحرجة يناقش استعدادات الجهات المعنية لمواجهة الحالات الطارئة

نايف السالم(صدى):

رأس محافظ الحرجة محمد بن عبدالله الشهراني اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بالمحافظة ، واطلع على استعدادات الجهات ذات العلاقة المعنية بأنفاذ تدابير الدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة والتوقعات المستقبلية لهطول الأمطار على المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر المحافظة .

وناقش الاجتماع عدد من المحاور واستعدادات الجهات الحكومية ذات العلاقة والشراكة المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني، والتأكيد على تكثيف الجهود والعمل على تطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية، واختتم اجتماع اللجنة بعدد من التوصيات .