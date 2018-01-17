” آثار الطلاق ومسؤولية المجتمع ” .. بمنتدى العُمري الثقافي.. السبت المقبل

سعيد العجل(صدى):

يستضيف ” منتدى العُمري الثقافي ” ، الأستاذ سلمان بن محمد العُمري المستشار والباحث في الشؤون الاجتماعية في محاضرة بعنوان : ” آثار الطلاق ومسؤولية المجتمع ” ، وذلك مساء يوم السبت الثالث من جمادى الأولى 1439 هـ الموافق للعشرين من يناير2018م؛ بعد صلاة العشاء مباشرةً، في مقر المنتدى بحي الفلاح بمدينة الرياض.

ودعا الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري – راعي المنتدى – الجميع المشاركة والحضور لهذه الأمسية الثقافية، التي تأتي في إطار البرامج الثقافية المتنوّعة واللقاءات العلمية التي دأب “ منتدى العُمري الثقافي ” على تنظيمها؛ بمشاركة كوكبة من المفكّرين والمختصّين والأكاديميين والمثقفين في عددٍ من الموضوعات الشرعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها.

ويقوم المنتدى ببثّ برامجه عبر موقع البثّ الإسلامي: من هنا ، وعلى الأجهزة الذكيّة من هنا .