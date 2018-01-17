مذكرة تفاهم ثلاثية بين ” التحلية ” و ” مصدر ” وجامعة خليفة

سعيد العجل(صدى):

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل ( مصدر )، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم ثلاثية لدعم التعاون وتعزيز العمل المشترك بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. وذلك يوم الأربعاء 17 يناير 2018م على هامش مؤتمر القمة العالمية للمياه 2018م، الذي انعقد في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 15إلى 18 من الشهر الحالي.

وأوضح سعادة نائب المحافظ للتخطيط والتطوير بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم أن مذكرة التفاهم الثلاثية تمثل نقطة انطلاق وتعاون بين جميع الأطراف للعمل تحت منظمة للشراكة وتكامل الرؤى بين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، ودعم التعاون بينهما، وبحث مشاريع تنموية ترتبط بتقنيات الطاقة المتجددة وصناعة تحلية المياه وتوطين هذه التقنيات في منطقة الخليج، وهو ما يسارع الخطى باذن الله نحو تطوير تقنيات مشاريع الطاقة النظيفة وخفض التكاليف و التقدم البحثي المشترك بما يخدم صناعة التحلية كمكون رئيس للتنمية المستدامة.

وستعزز مذكرات التفاهم هذه حجم الانجازات التي تحققها ” تحلية المياه ” ، والتي انعكست في زيادة انتاجها من المياه المحلاة إلى مايزيد عن 5 مليون متر مكعب بزيادة بلغت ١.٤ مليون متر مكعب يوميا عما كان عليه الانتاج من نفس المحطات العامله بنهاية العام ٢٠١٦ و دون أي زيادة في التكلفة التشغيلية و الرأسمالية من خلال تفعيل مبدا التميز التشغيلي و تعظيم الاستفادة من مخرجات معهد ابحاث التحليه التابع للمؤسسة ، وهو الامر الي عزز مكانة المملكة في صدارة دول العالم في هذا المجال، ويساهم بشكل مباشر أيضاً في تحقيق الأمن الامداد المائي للمملكة.