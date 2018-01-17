بالفيديو.. أحلام تتنكر بالنقاب خلال تجولها بشوارع القاهرة

نورة الشهري (صدى):

تنكرت الفنانة الإماراتية أحلام ، بالنقاب لاخفاء ملامحها ، أثناء تجولها ليلاً في شارع المعز بالقاهرة .

ونشرت أحلام فيديو عبر”سناب شات”، وهي تتواجد داخل منطقة الحسين وشارع المعز بالقاهرة، وهي ضمن الأحياء التاريخية الأثرية القديمة في مصر، وتلف وجهها بخمار أسود اللون يخفي الوجه بشكل كامل، ما عدا منطقة العينين.

وعلقت أحلام، على الفيديو أنها كانت ترغب في الخروج للتنزه بمنطقة خان الخليلي والحسين في القاهرة، وتفقد المتاجر التقليدية والمقاهي الأثرية الشعبية في مصر القديمة بمفردها، وعبرت عن رغبتها في عدم التعرض لطريقها من جانب المواطنين البسطاء، لرغبتها في التجول بحرية.