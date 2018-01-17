” بن دغر ” يُثمن قرار خادم الحرمين بشأن وديعة الملياري دولار

فهمي محمد(صدى):

ثمَّن رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله “، بإيدع ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المَركزي؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، في إطار تعزيز الوضع المالي والأقتصادي للجمهورية اليمنية، ولاسيما سعر صرف الريال اليمني.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد شكر ” حفظه الله ” ، مؤكدأ أن المملكة تقف بجانب الشعب اليمني كعادتها وتعمل على طمأنته من سلاح الموت الذي تحمله ميلشيا الحوثي الإرهابية في وجهوههم.