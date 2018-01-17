بيليه: ميسي متكامل ورونالدو هداف فقط

نواف السالم(صدى):

قال أسطورة البرازيل، بيليه، إن كريستيانوا رونالدو، مجرد هداف فقط، ولا يملك ميزات أخرى مثل التسديد وصناعة اللعب، وإهداء الاهداف لزملاؤه.

وأشار بيليه في هذا السياق إلى أن ليونيل ميسي هو الأفضل بكثير، حيث يعتبر لاعب متكامل، يمتلك عدد من المهارات التي يفتقدها نجم الريال.

وأضاف بيليه أن إن الفارق كبير بين ميسى ورونالدو، وجاء ذلك بعد أشهر قليلة من إشادة بيليه بـ رونالدو عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم، إلا أنه يبدو أن مهارات ميسي دفعته لتغيير رأيه.