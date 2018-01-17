برشلونة يوضح حقيقة مساعدته لـ ” ميسي ” على التهرب الضريبي

ماجد محمد(صدى):

بعد تداول الأنباء ححول مساعدة نادي برشلونة لميسي على التهرب الضريبي، عبر جمعيات خيرية يمتلكها اللاعب، أوضحت إدارة النادي أنها تقدم مجرد مساعدات للمؤسسات الخيرية.

وقالت الإدارة إن تلك الأموال التي يتبرع بها النادي لمؤسسات ” ميسي ” ، لم تكن رواتب له؛ مشددة على أنها لأغراض خيرية وليست للتهرب.

وكانت انتشرت تقارير حول أن راتب ” ميسي ” على الأوراق هو 12 مليون يورو، إلا أن إدارة برشلونة تقوم بدفع أموالاً أخرى عن طريق إرسالها لجمعيات خيرية يُديرها اللاعب، وذلك من أجل تمكينه من الهروب من الضرائب.

وفي هذا السياق تحدىت إدارة برشلونة تلك الشائعات بقولها إن تلك التقارير لن تمنع النادي من الاستمرار في دفع التبرعات للمؤسسات الخيرية.