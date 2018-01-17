الكشف عن ” فولكس فاجن جيتا 2019 ” الجديدة أكثر فخامة وعصرية

برلين(صدى):

تعتبر فولكس فاجن جيتا واحدة من أنجح سيارات الشركة الألمانية وعرضت السيارة في نسخة 2019 الجديدة في معرض ديترويت للسيارات بتحديثات يجب أن تزيد من شعبيتها والاقبال عليها. وظهرت السيارة في جيلها السابق بالاعتماد على قاعدة البناء MQB والتي توفر للسيارة السيدان مزايا في كل شيء مع مزيد من الاتساع في الداخل والكفاءة في استهلاك الوقود والحصول علي تصميم أكثرعصرية واضافة تكنولوجيا عالية.

وتحمل جيتا 2019 تصميم رياضي ليس مختلف كثيراً عن السابق ولكنه مميز مع شبكة تهوية جديدة أكبر تهيمن على واجهة السيارة الأمامية ومصابيح LED أمامية بشكل حرف C وخطوط على غطاء المحرك وسقف انسيابي يعطيها مظهر الكوبيه كما حصلت على مصابيح خلفية جديدة ومخارج عادم مختلفة .

وتأتي السيارة أطول وأعرض وأعلى من السابق مع مساحة تخزين ثابتة فيما ساهم زيادة الأبعاد في جعل السيارة أكثر اتساعاً وراحة , واعتمدت مقصورة السيارة على خامات عالية الجودة و10 ألوان للاضاءة الداخلية وتصميم غريب لفتحات التهوية مع شاشة كبيرة وعدادات رقمية. كما زودت بنظم أمان عديدة تشمل مكابح الطواريء الذاتية والتحذير من التصادم الأمامي ومثبت سرعة قابل للتكيف ونظام رصد البقع العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية ومساعد الحفاظ على المسار.

كما ستأتي السيارة السيدان بمحرك 1.4 لتر بشاحن توربيني بقوة 148 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بدلاً من الناقل السابق من 6 سرعات مع توفر الناقل القياسي مانيوال من 6 سرعات. وستبدأ مبيعات السيارة في السوق الأمريكي في الربع الثاني من 2018 بسعر يبدأ من 18.545 دولار .