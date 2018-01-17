كاتب فرنسي يكشف أسرار تجنيد قطر لمرتزقة لإثارة الفوضى في تونس
فضح الكاتب الفرنسي أوليفييه بيو، ممارسات النظام القطري، العدائية ضد تونس خلال عام 2011، واستغلالها لثورة الشعب.
وكشف الكاتب في كتابه تحت عنوان ” الثورة التونسية: 10 ايام هزت العالم العربي ” ، عن دور قطر في استغلال الثورة؛ لقلب النظام التونسي وإثارة الفوضى.
وقال الكاتب إن قطر جندت مرتزقة مقابل 1500 دولار أمريكي يوميًا؛ لاستهداف المتظاهرين، وبث الفتنة بين صفوف المواطنين التونسيين.
وفجر ” بيو ” مفاجأة حول رؤيته لفرقة قناصة خلال فترة التظاهرات في مقهى في مطار قرطاج، موضحا أنهم من جنول أفريقيا؛ جندتهم قطر.
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