كاتب فرنسي يكشف أسرار تجنيد قطر لمرتزقة لإثارة الفوضى في تونس

طلال الضوي(صدى):

فضح الكاتب الفرنسي أوليفييه بيو، ممارسات النظام القطري، العدائية ضد تونس خلال عام 2011، واستغلالها لثورة الشعب.

وكشف الكاتب في كتابه تحت عنوان ” الثورة التونسية: 10 ايام هزت العالم العربي ” ، عن دور قطر في استغلال الثورة؛ لقلب النظام التونسي وإثارة الفوضى.

وقال الكاتب إن قطر جندت مرتزقة مقابل 1500 دولار أمريكي يوميًا؛ لاستهداف المتظاهرين، وبث الفتنة بين صفوف المواطنين التونسيين.

وفجر ” بيو ” مفاجأة حول رؤيته لفرقة قناصة خلال فترة التظاهرات في مقهى في مطار قرطاج، موضحا أنهم من جنول أفريقيا؛ جندتهم قطر.