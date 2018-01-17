الرئيس اليمني يوجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين

فهمي محمد(صدى):

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ لتوجيهه بإيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب.

وأكد ” هادي ” أن المملكة تقف بجانب الشعب اليمني كعادتها وتعمل على طمأنته من سلاح الموت الذي تحمله ميلشيا الحوثي الإرهابية في وجهوههم.

وكان خادم الحرمين الشريفين وجه صباح اليوم، بإيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية.