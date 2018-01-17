بالفيديو.. نظام الملالي يعدم أحد المتظاهرين في ساحة عامة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإعدام متظاهر إيراني من قبل قوات نظام الملالي الذي يواصل انتهاكاته ضد المتظاهرين لقمعهم، في ساحة عامة.
وظهر في الفيديو وقوف أحد شباب السنة الأكراد المشاركين في الاحتجاجات ضد النظام على خشبة الإعدام؛ ليقوم نظام الملالي وبدم بارد بإعدام المتظاهر دون وجه حق.
هذه ليست قوات #داعش بل قوات نظام #إيران تعدم احد شباب السنة الأكراد الذي شارك في الإحتجاجات قبل أيام.
•اعلامنا العربي تجاهل هذه الصور..
وقناة #الجزيرة في #قطر تقول لفقراء العقول”ان في #إيران يحق لك التظاهر”.. صحيح يحق لك التظاهر لكن بعدها تُعدم!#امجد_طه pic.twitter.com/3KM7er7RN4
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 16, 2018
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