بالفيديو.. نظام الملالي يعدم أحد المتظاهرين في ساحة عامة

طهران(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإعدام متظاهر إيراني من قبل قوات نظام الملالي الذي يواصل انتهاكاته ضد المتظاهرين لقمعهم، في ساحة عامة.

وظهر في الفيديو وقوف أحد شباب السنة الأكراد المشاركين في الاحتجاجات ضد النظام على خشبة الإعدام؛ ليقوم نظام الملالي وبدم بارد بإعدام المتظاهر دون وجه حق.