بالفيديو.. لحظات ما قبل اعتقال عهد التميمي

القدس المحتلة(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات ما قبل اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي صاحبة الـ17 عاماً.

وأضح مقطع الفيديو، محاولة ” عهد ” منع قوات الاحتلال من تصوير منزلها الذي اقتحمته وقامت بالتفتيش فيه.

وفي سياق متصل، مدّدت محكمة إسرئيلية، اليوم الأربعاء، اعتقال عهد التميمي، حتى انتهاء محاكمتها.