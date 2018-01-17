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بالفيديو.. لحظات ما قبل اعتقال عهد التميمي

بالفيديو.. لحظات ما قبل اعتقال عهد التميمي
القدس المحتلة(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات ما قبل اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي صاحبة الـ17 عاماً.

وأضح مقطع الفيديو، محاولة ” عهد ” منع قوات الاحتلال من تصوير منزلها الذي اقتحمته وقامت بالتفتيش فيه.

وفي سياق متصل، مدّدت محكمة إسرئيلية، اليوم الأربعاء، اعتقال عهد التميمي، حتى انتهاء محاكمتها.


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