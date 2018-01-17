بالفيديو.. لحظات ما قبل اعتقال عهد التميمي
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات ما قبل اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي صاحبة الـ17 عاماً.
وأضح مقطع الفيديو، محاولة ” عهد ” منع قوات الاحتلال من تصوير منزلها الذي اقتحمته وقامت بالتفتيش فيه.
وفي سياق متصل، مدّدت محكمة إسرئيلية، اليوم الأربعاء، اعتقال عهد التميمي، حتى انتهاء محاكمتها.
الفيديوا الذي لم ننشرة لحظة قبل ذلك أعتقال عهد #عهد_التميمى pic.twitter.com/klDU2jdDr8
— عهد التميمي (@3HDALTMEMY) 16 January 2018
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