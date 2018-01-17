بعد القصاص من قاتله.. أسرة الشهيد ” القحطاني ” تشكر الأجهزة الأمنية

نايف السالم(صدى):

بعد القصاص من قاتل الشهيد عبدالله القحطاني الذي استشهد في نوفمبر الماضي بحي البحاري بالقطيف، وجهت أسرة الشهيد الشكر للأجهزة الأمنية.

وأكدت أسرة الشهيد أنها كانت على ثقة في قدرة الأمن من القصاص من القاتل، وكافة المتورطين في قتله، موضحة أن الأنباء عن مقتل الإرهابي عبد الله القلاف؛ تسببت في سعادتهم، وشعورهم بالراحة.

واشادت بسرعة الدولة في تنفيذ وعودها بشأن القصاص للشهيد، وقالت أسرة الشهيد إن الرصاصة التي قضت على “القحطاني”، تسببت في القضاء على حلمه في الزواج، حيث كان يستعد للزواج.