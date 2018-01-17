مقتل 3 مسلحين من طالبان والقبض على آخرين جنوب أفغانستان

كابول(صدى):

أعلن الجيش الأفغاني، عن مقتل ثلاث مسلحين ينتمون إلى حركة ” طالبان ” الإرهابية، والقبض على ثلاثة آخرين مشتبه بهم، خلال عملية للقوات الخاصة بمنطقة سانجين، في إقليم هلمند جنوب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، بأنه تم مصادرة 10 قذائف هاون، و207 صواريخ “آر بى جى”، و150 جهازًا متفجرًا بدائي الصنع، و50 لغمًا أرضيًا يمكن تفجيرها عن بعد، و350 نوعًا مختلفًا من الذخيرة، و20 قنبلة يدوية، و320 كيلوجراماً من المتفجرات، و234 جهازًا تستخدم في الألغام الأرضية.