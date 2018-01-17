تشكيل لجنة للوقوف على طريق حادث جازان المأسوي وفتح تحقيق عاجل

تركي السالم(صدى):

أصدر وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، توجيهات بتشكيل لجنة للوقوف على الطريق المفرد بين مركزي الكدمي وهروب بمنطقة جازان، ورفع تقرير فني عن مسببات الحادث المأسوي الذي وقع أمس الثلاثاء، وحالة الطريق.

ووجَّه وزير النقل، بإجراء تحقيق عاجل في الموضوع مع المختصين بفرع الوزارة بمنطقة جازان، والمهندس المشرف على عقد الصيانة، مع مقاول الصيانة لتحديد المسؤولية وأوجه القصور، ليتم محاسبة كافة المتسببين وفق النظام بموجب تقرير مفصل يرفع لمعاليه.

وأكدت الوزارة على استمرارها في القيام بواجباتها في متابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة ومشاريع الصيانة للطرق في كافة مناطق المملكة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة تجاه المقصرين، سواءٌ كانوا من منسوبي الوزارة أو مقاوليها.

و قرَر وزير النقل، إعفاء مدير عام فرع الوزارة المكلّف في منطقة جازان، مع استمرار التحقيق ورفع تقرير مفصّل، بعد ان اظهرت نتائج التقرير الاولي وجود تقصير من قبل إدارة المنطقة في المتابعة الدقيقة لحالة الطريق، إضافة إلى عدم التزام مقاول الصيانة بإجراءات الصيانة حسب المواصفات والتوجيهات المتكررة.

وأظهرت نتائج التقرير الأولي لإدارة المرور، أن الحادث نتج عن تفادي قائد الشاحنة لأخاديد وتلف في الطبقة الإسفلتية على المسار المتجه من مركز هروب إلى مركز الكدمي، ما أدى إلى انحرافه نحو المسار المعاكس أثناء سير المركبة الأخرى في مسارها الصحيح، حيث كان قائد المركبة يحاول تفادي الشاحنة التي عادت إلى مسارها بشكل جزئي، بينما مقطورة الشاحنة ما زالت في المسار المعاكس، والذي أدى إلى الاصطدام ووفاة مرافقي السيارة، وإصابة قائدي المركبتين.