الظروف الخاصة تعرقل التجديد لـ ” سييرا “

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، أن المدير الفني لنادي الاتحاد، خوسيه لويس سييرا، يرفض حتى الان، تجديد عقده؛ حيث يمر بظروف خاصة تمنعه من التوقيع على التجديد.

وكشف رئيس النادي حمد الصنيع، أن المدير الفني أخبره بأنه يمر بمشكلات خاصة، ويجب حلها أولًا قبل التوقيع على العقد، مؤكدًا أنه لن يستطيع الاستمرار مع الفريق، في ظل تواجه في تلك الظروف التي يمر بها

وعلى جانب أخر يواصل الاتحاد استعداده لمباراة الاتفاق ، المقرر غقامتها الجمعة في دور الـ16 لكاس خادم الحرمين الشريفين.