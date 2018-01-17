في الذكرى الـ27 لعاصفة الصحراء.. لحظات إعلان CNN بدء حرب الخليج الثالثة
أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة إعلان قناة ” CNN ” الأمريكية عن سماع انفجارات في بغداد، إشارة إلى بدء حرب الخليج الثالثة، وذلك في الذكرى الـ27 لعاصمة الصحراء.
وانطلقت حرب الخليج الثالثة في الساعة الـ 2:30 فجر يوم 17 يناير عام 1991، حيث تم انقطاع التيار الكهربائي، في بعض أحياء العاصمة العراقية بغداد.
وشنَّت عملية عاصفة الصحراء قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق، لتحرير الكويت.
في الذكرى الـ 27 لـ #عاصفة_الصحراء | قناة سي ان ان الأميركية تعلن عن سماع انفجارات في #بغداد إشارة على بداية حرب “الخليج الثانية” بعد الساعة ٢:٣٠ فجر ١٧ يناير ١٩٩١ وبدء انقطاع الكهرباء في بعض احياء من العاصمة العراقية . pic.twitter.com/rBy5cGvchE
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) 17 January 2018
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