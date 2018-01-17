محكمة إسرائيلة تمدد اعتقال عهد التميمي

القدس المحتلة(صدى):

أعلنت محكمة إسرئيلية، اليوم الأربعاء، تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، حتى انتهاء محاكمتها.

وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان في ديسمبر الماضي، ومدد محامتهما منذ هذا الوقت رافضًا الإفراج عنها.