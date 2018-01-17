محكمة إسرائيلة تمدد اعتقال عهد التميمي
أعلنت محكمة إسرئيلية، اليوم الأربعاء، تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، حتى انتهاء محاكمتها.
وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان في ديسمبر الماضي، ومدد محامتهما منذ هذا الوقت رافضًا الإفراج عنها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25641 ] نشر منذ 2 ساعتين
تبون الحقيقة
عهد التميمي ورقة رابحة فيد المغتصب الصهيوني
لألهاء الناس عن القضية الحقيقية
وهي جعل القدس عاصمة لأسرائيل
أتركوا الخوض والجدال في عهد
وشوفوا أشلون يفكونها ويخلون سبيلها
هي وأمها بعد🤔