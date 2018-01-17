أبو الغيط يهاجم قرار الولايات المتحدة بحجب المساعدات لـ ” غوث “

القاهرة(صدى):

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن قرار الولايات المتحدة لم يرفضه العرب وحدهم ولا حتى المسلمين دون غيرهم، وإنما رفضته غالبية أمم العالم .

وأكد ” أبو الغيط ” في كلمته خلال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، بالقاهرة، على أن قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، أسفر عن عزلة أمريكا ووصم سياستها بالظلم.

وفي هذا السياق كشف ” أبو الغيط ” عن عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في الأول من فبراير لمناقشة الاجراءات التفصيلية والخطوات المحددة التي ستقوم بها الدول العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي.

وعن قرار أمريكا بحجب ملايين الدولارات التي كان تساعد بها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين، لا يأتي بمعزل عن قرار نقل سفارتها للقدس.

وأضاف: إسرائيل أعلنت أول أمس المزيد من المستوطنات أي سلب الأرض، إنهم يعملون وفقاً لمخطط تشاركهم فيه وتساعدهم عليه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أهمية دور الأزهر الشريف، في تحصين وعي الأجيال من أي عبث بقضية فلسطين، وصيانة هذا الوعي من أي تشويه أو تحريف، قائلًا: ” كلنا ثقة في أن الأزهر لن يسمح بإضعاف القضية ولن يخذل القدس أبداً.”