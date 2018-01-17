واشنطن: الإعلام القطري منبر للتطرف..وتؤكد: الدوحة تحاول وضع نفسها في دور الضحية

واشنطن(صدى):

هاجم تقرير أمريكي، اليوم الأربعاء، السياسة القطرية وطريقة عمل قناة الجزيرة القطرية، مؤكدًا أن قطر تحاول تقديم الجزيرة على أنها نموذجًا لحرية التعبير.

وأوضح التقرير أن وسائل الإعلام القطرية ليست حرة، وقناة الجزيرة ظلت منبرًا للمتطرفين على مدى عقود ونشرت معلومات مضللة ومغلوطة.

وأشار إلى أن قطر قامت منذ سنوات بتمويل جهات مشبوهة ما زالت تقوض الاستقرار الإقليمي، كما قامت بحملة جمع لتنظيمات تابعة لتنظيم القاعدة.

كما أكد أن الدوحة تحاول أن تصور للعالم أنها ضحية لكلأ من المملكة والإمارات عقب المقاطعة العربية لها، كما تحاول جاهدة تحسين صورتها أمام العالم بعد أن أصبحت قناة لتمويل الإرهاب.

و لفت إلى أنها تسعى لإثبات أنها حليف تاريخي لأمريكا وتحارب الإرهاب، وذلك من خلال استضافة قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها ودعوة الأمريكيين ذوي النفوذ.