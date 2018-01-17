مشكلات مونديال قطر كثيرة.. و توقعات بتدخل إيراني

طلال الغامدي(صدى):

أفاد تقرير لمجلة بريطانية، بأن قطر قد تطلب المساعدة من إيران الداعمة للإرهاب، من أجل استقبال المشجعين القادمين لحضور مباريات كأس العالم 2022.

وأشار التقرير، إلى أن قطر تتعرَّض إلى العديد من المشاكل التي بشأن استضافة المونديال، ليس فقط شبهة الشاوى والفساد التي لحقت بها في هذا الشأن، بل امتدت ما بعد ذلك، فهي لم تتمكن من توفير فنادق للمشجعين حيث وعدت بتوفي 100 ألف غرفة فندق، وبالكاد تصل إلى 45 ألفاً فقط.

يشار إلى أن عدد جماهير كأس العالم يفوق الملايين، ففي ألمانيا 2006، وصل عدد المشجعين إلى مليوني شخص في الدولة، فيما تأمل روسيا باستقطاب مليون شخص في كأس العالم الذي ستستضيفه هذا العام.

أما المشكلة الأخرى التي تواجهها قطر، بحسب المجلة البريطانية، أنها وعدت أن يكون هناك 12 ملعباً جاهزاً لمباريات المونديال، ولكنها صرَّحت بعد ذلك بأن 8 ملاعب فقط ستكون جاهزة عام 2022.

وبالتزامن مع قطع علاقات الدوحة الخارجية مع دول الجوار ” المملكة، الإمارات، البحرين ” ، والذين قد قدموا يد العون قبل ثبوت دعمها للإرهاب، في لا تجد مفر من الاتجاه إلى إيران لتقدم لها المساعدة.

وأوضحت الصحيفة، أنه إذا حدث هذا فسيكون هناك مشكلة أخرى فيما يخص المشجعين الأجانب، الذين لن يرغبوا في الذهاب إلى إيران بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب، وقوانينها الصارمة في المنتجعات والفنادق.