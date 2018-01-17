” بنزيما ” يعود للتشكيلة الأساسية وسط انتقادات لاذعة

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن عودة مهاجم الريال كريم بنزيما، إلى التشكيلة الأساسية للريال بعد غيابه شهر؛ إثر تعرضه للإصابة.

وكان مهاجم الريال نال نصيبه من الانتقادات اللاذعة التي وجهت إلى النادي، وعدد من اللاعبين من بينهم كريستيانو رونالدو، والحارس كيلور نافاس، والمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ويحتاج ” بنزيما ” إلى تقديم مستوى لائق خلال المباريات المقبلة، حتى يحسن الأداء السيء الذي قدمه خلال الموسم الحالي، حيث سجل 5 أهداف منذ بداية الموسم، وهو ما يزعج جماهير الريال.