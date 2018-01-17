نائب إيراني يفضح الأجهزة الأمنية.. ويؤكد: يجبرون المعتقلين على تناول أقراص قاتلة

طهران(صدى):

كشف النائب في مجلس الشورى الإيراني محود صادقي، عن دور أجهزة الأمن بإيران في قتل وتعذيب المواطنين داخل سجون النظام.

وقال ” صادقي ” ، إن أخر ضحايا الأجهزة الأمنية، هو المعتقل الذي لقي مصرعة؛ بعد إجباره على تناول الأقراص القاتلة، التي أسفرت عن تدهور حالته، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في السجن.

وأوضح ” صادق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه على علم بتلك الواقعة، من الشهادات التي أدلى بها أسرة الضحية.

يذكر أنه سقط عدد من المعتقلين منذ اندلاع التظاهرات الإيرانية؛ الرافضة لنظام الملالي؛ إلا أن السلطات زعمت أن الوفاة ناتجة عن الانتحار.