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  3. بالصور.. ” الغذاء والدواء ” تستجيب لبلاغ مواطن وتغلق مستودعا مخالفا

بالصور.. ” الغذاء والدواء ” تستجيب لبلاغ مواطن وتغلق مستودعا مخالفا

بالصور.. ” الغذاء والدواء ” تستجيب لبلاغ مواطن وتغلق مستودعا مخالفا
علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، إغلاق مستودعًا لشركة تسوق منتجات غذائية وعسل ومستحضرات صيدلانية مخالفة وتحمل إدعاءات طبية مضللة.

وأكدت الهيئة أنها قامت بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية، ببإغلاق المستودع، في استجابة سريعة لبلاغ مواطن عن هذه المخالفة.


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