بالصور.. ” الغذاء والدواء ” تستجيب لبلاغ مواطن وتغلق مستودعا مخالفا
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، إغلاق مستودعًا لشركة تسوق منتجات غذائية وعسل ومستحضرات صيدلانية مخالفة وتحمل إدعاءات طبية مضللة.
وأكدت الهيئة أنها قامت بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية، ببإغلاق المستودع، في استجابة سريعة لبلاغ مواطن عن هذه المخالفة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25641 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرآ على تجاوبكم السريع مع المواطن😘😘😘