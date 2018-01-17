لاعبا منتخب كولومبيا يوضحان حقيقة اعتدائهما على سيدتين

نواف السالم(صدى):

فضحت مصادر، قيام اللاعبين الكولومبيين إدوين كاردونا وويلمار باريوس، لاعبي نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، بالاعتداء على سيدتين.

ووجهت السيدتان الاتهام للاعبين، حيث أوضحن أنه تم ممارسة العنف ضدهما من قبل اللاعبين، عند تواجدهما في حي بويرتو ماديرو الواقع في بوينس آيرس حيث التقيا بالسيدتين.

وعن تعليق اللاعبين، فقد نفيا تلك الاتهامات بشكل قاطع موضحين أن تلك الاتهامات ليس لها اي أساس من الصحة.

وتابعا في تصريحات لشبكة ” إي إس بي إن ” التليفزيونية: ” نحن نشعر بالهدوء لأن كل هذا ليس حقيقياً، كل ما يقولونه عن المخدرات والأسلحة والتهديدات محض كذب ” .

يذكر أن اللاعبين الكولومبيين قادا منتخبهما؛ للتأهل لبطولة كأس العالم بروسيا 2018.