بالفيديو.. أب ينقذ طفله الصغير من هجوم نمر جائع

نيودلهي(صدى):

انقذ أب شجاع يٌدعى ” جانيش بوجاري ” ابنه الصغير البالغ من العمر 18 شهراً ، من مهاجمة نمر جائع هاجمه داخل منزله في مومباي بالهند .

وقال الأب في تصريحات لصحف محلية ، إنه دفع النمر بعيدا عن ابنه قبل أن يحمله ويهرب من المنزل تاركا النمر محاصرا في الداخل، مضيفا أن استدعى مسئوولي الغابات من محمية قريبة للقبض على الحيوان الجائع.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن النمر هاجم أربعة أشخاص آخرين، فإلى جانب مهاجمة الطفل الصغير، قام بعض ذراع امرأة، وأصيب ثلاثة آخرين عندما هرعوا لمساعدتها، ولم يُكشف عن مدى خطورة إصابتهم.

وبرز مقطع فيديو لضباط يرتدون الزي الرسمي يحملون النمر بعد حقنه بمهدئ لنقله في سيارة ، وتم نقل النمر إلى الحديقة الوطنية للفحص الطبي قبل إعادته إلى الغابة.