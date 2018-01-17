مقطعان من الفيديوهات الإباحية يوقع بألف طفل ومراهق
اتهمت الشرطة الدنماركية 1004 طفل ومراهق بمشاركة مقطعين من الفيديوهات الاباحية لمراهقين في الخامسة عشر من العمر .
جاء ذلك بعد أن أبلغ موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” السلطات عن الأمريكية عن الأمر وفقا لالتزاماتها القانونية ، وبدورها وصلت المعلومة للشرطة الدنماركية من الشرطة الدولية ” إنتربول ”
وأكدت الشرطة الدنماركية ، أن معظم الصغار المتهمين لم يرسلوا المقطعين على المسنجر إلا مرات قليلة، فيما أرسله بعضهم مئات المرات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25641 ] نشر منذ 2 ساعتين
العالم كله
شارف على نهايته
والبشر أستعجلوا غضب رب العالمين🤔
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6429 ] نشر منذ 55 دقيقة
على أساس ان مجتمعاتهم ما هي اباحية