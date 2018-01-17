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مقطعان من الفيديوهات الإباحية يوقع بألف طفل ومراهق

مقطعان من الفيديوهات الإباحية يوقع بألف طفل ومراهق
كوبنهاغن(صدى):

اتهمت الشرطة الدنماركية 1004 طفل ومراهق بمشاركة مقطعين من الفيديوهات الاباحية لمراهقين في الخامسة عشر من العمر .

جاء ذلك بعد أن أبلغ موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” السلطات عن الأمريكية عن الأمر وفقا لالتزاماتها القانونية ، وبدورها وصلت المعلومة للشرطة الدنماركية من الشرطة الدولية ” إنتربول ”

وأكدت الشرطة الدنماركية ، أن معظم الصغار المتهمين لم يرسلوا المقطعين على المسنجر إلا مرات قليلة، فيما أرسله بعضهم مئات المرات.

 


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