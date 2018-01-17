ديفيد فيا: أعمل بجد لتحقيق حلم المشاركة في مونديال روسيا

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب المنتخب الإسباني ديفيد فيا، عن رغبته في المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وأكد اللاعب على أنه يعمل بجد؛ ليكون جاهزًا في حالة استعداء المدير الفني جولين لوبيتيغي لقائمة المنتخب للمونديال.

وأضاف هداف المنتخب التاريخي، صاحب الــ 36 عامًا، أنه يعلم أن المدير الفني يضعه تحت المراقبة، قائلًا : ” في النهاية سيكون القرار للمدرب فيما يتعلق باللاعبين الأجدر.. ما سأقوم به هو أنني سأنافس وسأتدرب على أعلى مستوى من أجل أن أمنح أقصى ما عندي”.

وأشار إلى أن المنتخب الإسباني مرشح للفوز بالبطولة لما يمتلكه من لاعبين هم الأفضل، بالإضافة لامتلاك مدرب مثل ” جولين لوبيتيغي ” .

وغاب فيا عن صفوف المنتخب 3 سنوات، إلا أنه عاد مرة أخرى في سبتمبر الماضي؛ للمشاركة في مباراتين حاسمتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.