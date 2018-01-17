أخضر اليد يفتتح مباريات كأس آسيا بمواجهة الصين.. غدا

نواف السالم(صدى):

يفتتح المتخب الوطني لكرة اليد، غداً الخميس، مباريات البطولة الأسيوية الثامنة عشر، التي تقام في كوريا الجنوبية، والمؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2019.

ويواجه المنتخب الوطني، المنتخب الصيني في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت المملكة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

كما سيقعد خمس مباريات أخرى، بين منتخبي نيوزلندا وقطر عند تمام الساعة 11:00 صباحاً، فيما سيلعب عند تمام الساعة 1:00 ظهراً أوزبكستان مع اليابان ضمن المجموعة الأولى، و ستلعب مباريات المجموعة الثالثة، حيث سيلتقي بنجلاديش مع كوريا الجنوبية عند تمام الساعة 9:00 صباحاً، وسيتبعها عند الساعة 11:00 صباحاً مباراة الهند مع الإمارات، وستختتم مباريات الجولة الأولى من البطولة بمواجهة أستراليا مع البحرين ضمن المجموعة الثانية.

و يشارك في البطولة 14 منتخب وهي: ” السعودية، كوريا الجنوبية، الإمارات، الهند، بنجلاديش، اليابان، إيران، البحرين، عمان، استراليا، أوزبكستان، قطر، الصين، نيوزلندا ” .