بعد عودة السينما إلى المملكة.. خبيرات تجميل سينمائي: ننتظر توظيف قدراتنا

عادل الحربي (صدى):

فتح قرار عودة السينما إلى المملكة، الباب أمام العديد من الطموحين أصحاب الشغف السينمائي والفن لتنفيذ طموحاتهم وشغفهم في هذا المكان داخل بلادهم، وإثبات جدارتهم وتحقيق أحلامهم.

أكدت خبيرة المكياج السينمائي أمجاد المغربي، على شدة حبها إلى هذا المجال منذ صغرها، معبره عن سعادتها الكبيرة بعد صدور قرار فتح دور السينما والسماح بالإصدارات السينمائية في المملكة.

وقال ” المغربي ” أنها كانت تتأمل مكياج الشخصيات الغريبة في الأفلام السينمائية منذ صغرها لتجد نفسها واقفه على تفاصيله، لافته إلى أنها بعد تجربتها لهذا الفن وجدت نفسها تمتلك موهبة بعمل ماكياج للشخصيات الغريبة.

وأوضحت أنها قضت وقت كبير جدًا في التعلم والتدريب من أجل اتقان الرسم والجروح، بالرغم من عدم حصولها على أي دورات سوى ورشة عمل مختصرة فقط إلا أنها استطاعت ابتكار أعمال أقرب إلى الحقيقة.

واعتبرت ” المغربي ” هذا النوع من العمل يتطلب مهارة وشغفًا وحبًا لهذا المجال حتى تصل إلى نتائج مقاربة للواقع، معبره عن طموحها في العمل بمشاريع السينما السعودية وأن تكون من الرائدات فيه.

وقالت ” أتمنى فتح معاهد رسمية لتطوير مهارات الشباب والشابات السعوديين الموهوبين وإعطاء مجال أكثر للإبداع والعمل بمشاريع وأفلام وإعلانات.

وفي سياق متصل ينتظر الجميع الدور الذي ستؤديه المرأة في مجال السينما بشكل عام، من خلال طرح فنها واهتمامها وهمومها وقضاياها من خلال السينما، حيث برزت عدد من المخرجات السعوديات التي تركن بصمة لا تمحى من صناعة الأفلام السعودية واللاتي حصلن على العديد من الجوائز العالمية خلال الفترة الماضية.