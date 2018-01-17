الفضلي يكلف عبدالله أبا الخيل متحدثا رسميا للوزارة

سعيد العجل(صدى):

أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي قراراً بتكليف الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام متحدثا رسمياً باسم الوزارة.

وجاء التكليف بناء على المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء رقم (209) بتاريخ 20 / 6 / 1433هـ، المتضمنة قيام الجهات الحكومية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسية.

ويمكن التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة على البريد الالكتروني) هناأو الهاتف ( 0114172050) لتلقي الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بأنشطة الوزارة .