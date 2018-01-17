” ترامب ” يواصل انتهاكاته ضد الصحفيين ويطرد مراسل cnn
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاكاته في حق الصحفيين، والذي تم تصنيفه على إثرها الشخصية الثانية في انتهاك حرية الصحافة.
وقام ترامب، أمس الثلاثاء، بطرد مراسل شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية جيم أكوستا من المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكازاخستاني في البيت الأبيض، لتنضم إلى قائمة انتهاكاته ضد الصحفيين.
وكان ” أكوستا ” قاطع ترامب لأكثر من مرة سائلًا إياه بصوت مرتفع حول العبارة المسيئة التي نسبت إليه في اجتماع مغلق سابق عند وصفه الأفريقيين بالـ ” الحثالة ” ، قائلًا ” هل من الممكن استقبال مهاجرين في الولايات المتحدة من الملونين؟ ” ، وجاء رد ترامب بشكل انفعالي وسريع ” اخرج “.
abdul[ عدد التعليقات: 818 ] نشر منذ 49 دقيقة
إذا جيت رايح….كثر من الفضايح. والله هذا الرئيس فضحنا قدام اللي يسوي واللي ما يسوي. ولكن ما ذا نقول وهو غزال عند عيني السديس.