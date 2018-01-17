” ترامب ” يواصل انتهاكاته ضد الصحفيين ويطرد مراسل cnn

واشنطن(صدى):

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاكاته في حق الصحفيين، والذي تم تصنيفه على إثرها الشخصية الثانية في انتهاك حرية الصحافة.

وقام ترامب، أمس الثلاثاء، بطرد مراسل شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية جيم أكوستا من المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكازاخستاني في البيت الأبيض، لتنضم إلى قائمة انتهاكاته ضد الصحفيين.

وكان ” أكوستا ” قاطع ترامب لأكثر من مرة سائلًا إياه بصوت مرتفع حول العبارة المسيئة التي نسبت إليه في اجتماع مغلق سابق عند وصفه الأفريقيين بالـ ” الحثالة ” ، قائلًا ” هل من الممكن استقبال مهاجرين في الولايات المتحدة من الملونين؟ ” ، وجاء رد ترامب بشكل انفعالي وسريع ” اخرج “.