تعليم المخواة: إيداع رواتب المنسوبين بعد إضافة العلاوة وبدل الغلاء

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرَّح المتحدث الرسمي لتعليم المخواة، ناصر بن محمد العمري، بأنه تم الانتهاء من إيداع 14 مليوناً و19791 ريالاً، إلى حسابات منسوبيه.

وتشمل هذه النقود، مستحقات متعهدي النقل، وأجور دور ومصاريف سفرية، وخارج دوام، ومكافآت الدارسين بمحو الأمية، ومستحقات نظافة مراكز التدريب والموهوبين.

وأكد ” العمري ” ، أنه تم إضافة العلاوة وبدل غلاءا لمعيشة على مسيرالرواتب، مشيراً إلى أنه بإمكان من يرغب الاطلاع على تفاصيل الراتب بعد التعديلات الجديدة عبر الخدمة الذاتية بنظام ” فارس “.

يذكر أن الإدارة كانت قد ضخّت نهاية الأسبوع الماضي، حوالى تسعة ملايين ريال في حسابات المستفيدين، بالتزامن مع إجازة منتصف الفصل.