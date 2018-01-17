استشاري يحذر من أدوية الكحة للأطفال.. ويوضح البدائل

أماني الغامدي(صدى):

قال دكتور ثامر العوهلي، استشاري طب الأسرة بمدينة الملك فهد الطبية، اليوم الأربعاء، إن أدوية الكحة للأطفال ليس لها فائدة.

وأوضح ” العوهلي ” ، أن الالتهابات الفيروسية تأخذ دورتها من 5 أيام إلى أسبوع وتنتهي تلقائيًا، مشيرًا إلى أنه حتى الان لم يثبت علميًا فائدة أدوية الكحة، خاصة للأطفال تحت سن 4 سنوات.

وأشار إلى أنه هناك طرق؛ لتخفيف أعراض الكحة، وتشمل: رضعات الطفل وإعطائه بعض الماء، ومسكنات الحرارة أو ما يعرف بـ ” البراسيتيمول ” إذا كان لديه حرارة، إضافةً للقطرات الأنفية التي تساعد الطفل على التنفس، مع استخدام جهاز البخار لترطيب الجو وتخفيف السعال.