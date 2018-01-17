بالفيديو.. منع راكب من الصعود على طائرة لارتدائه الكثير من الملابس

ريكيافيك(صدى):

تمكن أمن مطار كيفلافيك في آيسلندا ، من منع راكب من رحلة إلى إنجلترا وإلقاء القبض عليه لارتدائه الكثير من الملابس .

وحاول تخطي دفع رسوم الأمتعة في مطار كيفلافيك في آيسلندا بارتداء 8 سراويل و10 أقمصة، لكن تم حرمانه من الصعود على متن الطائرة بعد ارتداء ملابسه التي لم تتسع لها حقيبته.

وأكدت وسائل إعلام أجنبية أن نفس الراكب منع من الصعود على طائرة إيزي جيت في اليوم التالي، بعد سماع ما حدث من شركة الطيران الثانية، وتصاعد النزاع إلى شجار وقام الراكب بتصويره ونشره عبر تويتر.

وقال الراكب ” ريان هاواي ” ، تعليقا على الفيديو ، أنه منع من رحلتين في يومين دون سبب وجيه، وظل عالقًا في المطار دون مال أو أي ممتلكات.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية إنهم يقدمون عروضًا من الأسعار لعملائهم لتلبي احتياجاتهم، مضيفًا أنه تم شرح السياسة المتبعة للعميل، في حين قال متحدث باسم إيزي جيت إن كابتن الطائرة والطاقم الأرضي كانوا قلقين من التقارير التي وردت في اليوم السابق وقاموا بإعادة الأموال إلى العميل للسفر مع شركة طيران أخرى.