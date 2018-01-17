رئيس المساحة الجيولوجية يكشف أسرارا عن زلازل منطقة ” حرة خبير “

نايف السالم(صدى):

أشار رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور زهير نواب، إلى أن تم دراسة منطقة ” حرة خبير ” ؛ لمعرفة مظاهر ودلائل حدوث زلازل قوية بالمنطقة، وذلك من قبل فريق متخصص من الهيئة.

وأضاف ” زهير ” ، أن نتائج الدراسة أوضحت أن هناك زلازل مؤثرة وقعت قبل آلاف السنين، حيث يرجع تاريخ المنطقة إلى حوالي 1500 سنة، تسببت في حدوث أضرار لمعبد هيكلي قديم، وآلاف القبور القديمة المتراصة على طول خط وتؤدي إلى منطقة مصايد الحيوانات.

وقال ” زهير ” ، إنه بالفعل تم توثيق هذه الشواهد سابقاً أثناء زيارة الموقع في أوائل عام 1980م، والعثور على تدفقات من الحمم البركانية فوق الآثار القديمة مما يدل على أنها أصغر عمراً، وتم تضمين وصف موجز لهذه الشواهد في تقرير عام 1991.