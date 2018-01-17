سواريز يطالب ” بيكيه ” بالاعتزال .. وميسي يتفق معه

نواف السالم(صدى):

اتفقا لاعبي برشلونة لويس سواريز، وليونيل ميسي، على مطالبة زميلهم جيرارد بيكيه باعتزال كرة القدم.

وكان سواريز طالب ” بيكيه ” بالاعتزال على سبيل المزاح، عبر تعليق نشره على صوره جمعتهم برفقة بعضهما، حيث قال: ” المصداقية في المقابلة مع صديقي جيرارد بيكيه.. الآن يمكنك اعتزال كرة القدم “.

وانضم نجم برشلونة ليونيل ميسي، للحديث، خلال التعليقات، معلنًا اتفاقه مع سواريز في طلبه، قائلًا: ” أتفق مع ذلك تماما “.

وكانت الصورة التي جمعت بين اللاعبين ” بيكيه ” ، و ” سواريز ” ، تم التقاطها هلال مقابلة لصالح موقع ” بلايرز تربيون “.