عسكريون روس يعيدوا إحياء دير الزور

دمشق(صدى):

يعتزم العسكريون الروس، إعادة إنشاء البنية التحتية شرق محافظة دير الزور في سوريا، وكذلك استمرار العمل على نزع الألغام.

من جانبه، أوضح اللواء الروسي يفجيني بوبلافسكي في تصريحات صحفية، أن العسكريين الروس سيعملون على إعادة إعمار الأجزاء المدمرة من أنابيب المياه المتنقلة، حيث سيقومون خلال الأيام المقبلة بنشر هذه الأنابيب في أنحاء دير الزور.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من إنشاء أنابيب المياه المتنقلة، سيتم تزويد التجمعات السكنية بالمياه، موضحاً أن هذه الأنابيب مخصصة لربط الأجزاء المدمرة من أنابيب المياه القائمة.