خبير اقتصادي يوضح أهداف وديعة المملكة لليمن

عادل الحربي (صدى):

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سور السلام التجارية، عبدالسلام العوضي، أن أهداف الوديعة التي قدمتها المملكة لليمن، هي منع انهيار العملة اليمنية، وتضييق الفجوة الكبيرة بين أسعار صرف الريال اليمني في السوق السوداء والبنك المركزي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية ” العربية ” ، إلى أن هذه الوديعة هي خطوة في طريق تصحيح الأوضاع، ومساندة ودعم العملة والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دعم السلطة الرسمية في البلاد.

وقال إن اليمن يخوض حرباً لأكثر من 3 سنوات، ويعاني من الناحية الأمنية ما يؤثر سلبياً على العملة الوطنية.