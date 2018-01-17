” الشيوخ الأمريكي ” يواصل هجومه على آبل لإبطاء هواتفها عن عمد

واشنطن(صدى):

يواصل مجلس الشيوخ الأمريكي هجومه على شركة آبل، بسبب إبطاء هواتف آيفون القديمة عن عمد، مطالبين إياها بسرعة الرد على هذه الملاحظة.

وأرسل 4 جمهوريين بالمجلس رسالة إلى رئيس شركة آبل ” تيم كوك ” للاستفسار عن ذلك، فيما كانت طلبت لجنة التجارة بالمجلس معلومات من الشركة بشأن الإبطاء دون علم المستخدمين.

ووقع على الرسالة الموجهة إلى رئيس شركة آبل، رئيس لجنة الطاقة والتجارة جريج والدن، حيث تهدف الرسالة على الحصول على إجابات رسمية حول اعتراف آبل الخاص بهواتف آيفون.