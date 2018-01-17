بعد تلقيه عدد من الطعنات بالقلب.. ” سعود الطبية ” تنقذ ثلاثيني من الموت

نايف السالم(صدى):

انقذ طاقم طبي، من مدينة الملك سعود الطبية،اليوم الأربعاء، حياة مصاب؛ إثر تعرضه لعدة طعنات في المنطقة اليسرى من الصدر وأجزاء من القلب.

وأجرى مركز الإصابات عملية جراحية على الفور للمصاب الثلاثيني، حيث قام الفريق الطبي بشق الصدر، وإيقاف النزيف الناتج عن الإصابة القلبية، والتي أدت لوجود تكتل دموي، حيث تم إزالته وتنظيف المنطقة بشكل كامل.

وقالت المدينة الطبية، إن العملية انتهت بنجاح وغادر المصاب المدينة على الفور؛ عقب تلقيه الرعاية الطبية على يد فريق طبي مكون من: مركز الإصابات، قسم الطوارئ، قسم العمليات و قسم العناية المركزة.