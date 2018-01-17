باحث يمني: وديعة المملكة إلى اليمن ” التزام إنساني ” منها لليمنيين

فهمي محمد(صدى):

أعلن الباحث اليمني، الدكتور فارس البيل، أن الوديعة التي قدمتها المملكة إلى اليمن بقيمة ملياري دولار، هي الإنقاذ الأكبر للعملة اليمنية، بعد انهيارها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية ” العربية ” ، أن هذه الوديعة هي بمثابة ” التزام ” إنساني من المملكة إلى الشعب اليمني، بعد التدهور الاقتصادي الكبير بسبب سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على محافظات اليمن.

وقال ” البيل ” ، إن حركة الغنتاج والتصدير متوقفة تماماً منذ 3 سنوات، كما أن العملة اليمنية تعاني من خسائر متواصلة من 350 في العام 2017 لحوالي 500 ريال يمني للدولار.

وأضاف، أن البنك المركز اليمني، عليه أن يثبت سعر صرف الريال عند مستوى 400 ريال يمني أمام الدولار، وكذلك ضبط السوق المحلي، والوصول إلى الأسواق المالية في المناطق التجارية.