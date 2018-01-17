دراسة: اللولب يحمي من سرطان الرحم

واشنطن(صدى):

أفادت دراسة أجراها البروفسور كورتيسيس، المتخصص في الطب الوقائي بجامعة كارولينا الجنوبية الأمريكية، أن عازل الحمل المعروف باسم ” اللولب ” ، يحمي المرأة التي تأخذ تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري من الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وأجرى البروفسور الأمريكي أبحاثه على 12 ألف سيدة، واكتشف أن اللواتي يستخدمن ” اللولب ” ، ينشط الجهاز المناعي على مستوى عنق الرحم، ويساعد على محاربة التهابات الورم الحليمي البشري المسئول عن الإصابة بسرطان عنق الرحم.