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دراسة: اللولب يحمي من سرطان الرحم

دراسة: اللولب يحمي من سرطان الرحم
واشنطن(صدى):

أفادت دراسة أجراها البروفسور كورتيسيس، المتخصص في الطب الوقائي بجامعة كارولينا الجنوبية الأمريكية، أن عازل الحمل المعروف باسم ” اللولب ” ، يحمي المرأة التي تأخذ تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري من الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وأجرى البروفسور الأمريكي أبحاثه على 12 ألف سيدة، واكتشف أن اللواتي يستخدمن ” اللولب ” ، ينشط الجهاز المناعي على مستوى عنق الرحم، ويساعد على محاربة التهابات الورم الحليمي البشري المسئول عن الإصابة بسرطان عنق الرحم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههه ههههه ايه والله وكمان مايعجبهم شي لنا الله بس💔

[ عدد التعليقات: 6882 ] نشر منذ 2 ساعتين

مره يحمي مره يسبب وبعدين☺😁 الله يحمينا ويحمي عباده جميع

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