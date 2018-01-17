دراسة: اللولب يحمي من سرطان الرحم
أفادت دراسة أجراها البروفسور كورتيسيس، المتخصص في الطب الوقائي بجامعة كارولينا الجنوبية الأمريكية، أن عازل الحمل المعروف باسم ” اللولب ” ، يحمي المرأة التي تأخذ تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري من الإصابة بسرطان عنق الرحم.
وأجرى البروفسور الأمريكي أبحاثه على 12 ألف سيدة، واكتشف أن اللواتي يستخدمن ” اللولب ” ، ينشط الجهاز المناعي على مستوى عنق الرحم، ويساعد على محاربة التهابات الورم الحليمي البشري المسئول عن الإصابة بسرطان عنق الرحم.
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11783 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يكون بعون الحريم 😥😥😥
كل شي مرمطه
بنت النور[ عدد التعليقات: 810 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه ههههه ايه والله وكمان مايعجبهم شي لنا الله بس💔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6882 ] نشر منذ 2 ساعتين
مره يحمي مره يسبب وبعدين☺😁 الله يحمينا ويحمي عباده جميع