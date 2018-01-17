بالصور.. تدشين مهرجان الموروث الشعبي بنادي الحي 26 للبنات بأبها

محمد بن طحيطح (صدى):

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير بالإنابة، والرئيس التنفيذي لأندية الحي الأستاذ سعد الجوني، اليوم مهرجان الموروث الشعبي في نادي الحي السادس والعشرين للبنات بأبها .

وأطلع الجوني على البرامج والمناشط التي يقدمها النادي للمرتادات، منوهًا بجهود مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة هيام عسيري وقائدة النادي الأستاذة شريفة الألمعي، وفريق العمل، لقاء جهودهن وتميز النادي في أعمال الشراكة المجتمعية، وتعزيز الانتماء الوطني، والتعريف بموروث المنطقة وتراثها.

يذكر أن المهرجان يأتي في إطار البرامج المنفذة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، تحت شعار ” الحي يحييك، والشتاء في ناديك ” .

