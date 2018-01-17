بالصور.. وزير الحرس الوطني يزور جندي مصاب بالحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

زار سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، وزير الحرس الوطني، الجندي أول علي المطيري، المصاب أثناء أداء واجبه الوطنبي الحد الجنوبي، وذلك في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الحرس الوطني في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” ناقلاً تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني يزور في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية الجندي أول علي المطيري ويطمئن على صحته بعد تعرّضه لإصابة أثناء أداء واجبه ضمن قوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي ” .