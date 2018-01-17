فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة ينجح في إنقاذ مصاب في الرقبة

خالد الضبيبي(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إنقاذ شخص بعد تعرضه لإصابة عميقة في الرقبة .

وكان المصاب قد حضر للمستشفى محولاً من أحد المستشفيات الطرفية إثر تعرضه لنزيف حاد نتيجة إصابة خطيرة في عميقة في منطقة الرقبة، وبعد عمل الكشوفات الطبية أجريت له عملية جراحية للسيطرة على النزيف وإصلاح قطع في القصبة الهوائية، ثم ادخل العناية المركزة تحت المتابعة والعلاج ورفع المريض من جهاز التنفس الصناعي بعد أربعة أيام, حيث غادر المستشفى بحالة جيدة .

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث, وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً وتتوفر به التخصصات الطبية كافة, فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بالمستشفى خلال العام الماضي 6628 عملية جراحية, في حين بلغ عدد المنومين خلال نفس العام 17162 وبلغ عدد المراجعين 215322 مراجعاً منهم 133659 مراجعاً بقسم الطوارئ, و 81663 مراجعاً بالعيادات الخارجية .